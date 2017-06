Idorsia Pharmaceuticals Ltd. / Idorsia - Reaching out for more . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Idorsia nimmt Handelstätigkeit an der SIX Swiss Exchange auf (Symbol: IDIA)



Allschwil, Schweiz - 16. Juni 2017 - Idorsia Ltd (SIX: IDIA) gab heute das Börsendebüt als unabhängiges Unternehmen an der SIX Swiss Exchange bekannt. Die Aktien von Idorsia werden heute, am 16. Juni 2017, an der SIX Swiss Exchange kotiert und ab diesem Zeitpunkt gehandelt.

Nach der Übertragung des Forschungs- und frühen Produktkandidatengeschäfts von Actelion an Idorsia sind Namenaktien von Idorsia, die sich im Besitz von Actelion befinden, in Form von Sachdividenden an die Aktionäre von Actelion ausgeschüttet worden. Mit der Ausgabe von Idorsia-Aktien an die Aktionäre von Actelion ist die Ausgliederung von Idorsia im Zusammenhang mit dem All-Cash-Übernahmeangebot von 280 US-Dollar in bar je Aktie für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Actelion Ltd durch die Janssen Holding GmbH, eine Schweizer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson (J & J), vollzogen. Diese Transaktion wird ebenfalls heute, am 16. Juni 2017, vollzogen.

Der Anspruch von Idorsia ist es, mehr innovative Medikamente zu entwickeln, um mehr Patienten helfen zu können. Um dies zu erreichen, will das Management Idorsia zu einem der führenden biopharmazeutischen Unternehmen Europas mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Jean-Paul Clozel, CEO von Idorsia, kommentierte: "Wir geben heute den Startschuss für Idorsia und die Möglichkeiten für das Unternehmen sind grossartig. Wir haben ein erfahrenes Team hochqualifizierter Experten, eine volle Forschungs- und Entwicklungspipeline, modernste Labors und ein Barvermögen in Höhe von 1 Milliarde Schweizer Franken - ideale Voraussetzungen, um unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in erfolgreiche Medikamente umzusetzen. Unser erfolgreicher Start wird durch die kürzlich bekanntgegebenen Studienergebnisse für Aprocitentan und Cenerimod untermauert und wir sind sehr gespannt auf die wichtigen Ergebnisse für unseren dualen Orexin-Rezeptor-Antagonisten, die wir in den kommenden Monaten erwarten. Darüber hinaus werden wir noch vor Ende des Jahres Entscheidungen zu den Wirkstoffen treffen, die sich in Phase 1 der klinischen Entwicklung befinden. Wir haben also eine Menge vor."

Jean-Paul Clozel schloss: "Zwar liegen zahlreiche Herausforderungen vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen und sehr viel erreichen können, wenn wir unsere Entscheidungen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen, und auf den 'Can Do'-Ansatz unseres kreativen Teams bauen.

Am 16. Juni 2017 werden 107 330 210 Idorsia-Aktien an der SIX kotiert. Des Weiteren werden die Aktien, die über die Umwandlung der ersten Tranche einer Wandelanleihe (CHF 135,4 Millionen umgewandelt in 11.793.220 Idorsia-Aktien; "genehmigte Aktien") von Cilag Holding AG, einer mittelbaren Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, ausgegeben werden, am [20. Juni 2017] an der SIX kotiert. Damit erhält die Cilag Holding AG einen Anteil von 9,9% am Aktienkapital von Idorsia.

Idorsia nimmt seine unternehmerische Tätigkeit mit einer klinischen Entwicklungspipeline in verschiedenen Therapiegebieten auf, in denen der medizinische Bedarf der Patienten durch bestehende Medikamente nur unzureichend gedeckt wird.

Status Wirkstoff Wirkmechanismus Indikation Phase 2 Aprocitentan (ACT-132577) Endothelin-Rezeptor-Antagonist Therapieresistente Hypertonie ACT-541468 Dualer Orexin-Rezeptor- Antagonist Chronische Insomnie Clazosentan Endothelin-Rezeptor- Antagonist Gefässspasmen im Zusammenhang mit aneurysmatischen Subarachnoidalblutungen Cenerimod S1P 1 -Rezeptor-Modulator Systemischer Lupus Erythematodes Phase 1b Lucerastat Glucosylceramid-Synthase-Inhibitor Morbus Fabry Phase 1 ACT-246475 P2Y12-Rezeptor-Antagonist Akutes Koronarsyndrom ACT-774312 CRTH2-Rezeptor-Antagonist Asthma und allergische Erkrankungen ACT-539313 Selektiver Orexin 1-Rezeptor-Antagonist Angststörungen ACT-709478 Typ T-Kalzium-Kanal-Blocker Epilepsie

Anmerkung für Herausgeber

Verwaltungsrat von Idorsia

Dem Verwaltungsrat von Idorsia gehören folgende Mitglieder an: Jean-Pierre Garnier (Chairman), Robert Bertolini (Mitglied, Vorsitzender Finance & Audit Committee), Jean-Paul Clozel (Mitglied), John J. Greisch (Mitglied, Vorsitzender Nominating, Governance & Compensation Committee), David Stout (Mitglied) und Herna Verhagen (Mitglied).

Geschäftsleitung von Idorsia

Der Geschäftsleitung von Idorsia gehören folgende Mitglieder an: Jean-Paul Clozel (Chief Executive Officer), Guy Braunstein (Head of Global Clinical Development), Martine Clozel (Chief Scientific Officer) und André C. Muller (Chief Financial Officer).

Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen.

Um diesen Zielen gerecht zu werden, werden wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia wurde im Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange zugelassen (Ticker-Symbol: IDIA) und beschäftigt über 600 hochqualifizierte Fachkräfte, die sich für die Umsetzung unserer anspruchsvollen Ziele einsetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 58 844 10 10

www.idorsia.com (http://www.idorsia.com)

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung und kein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren der beteiligten Gesellschaften dar. Ausserdem gilt das vorliegende Dokument weder als Emissionsprospekt i.S.v. Art. 652a Schweizer Obligationenrecht noch als Kotierungsprospekt i.S.d. Kotierungsvorschriften der SIX Swiss Exchange Ltd.

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

