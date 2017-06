FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.253 EUR

XFRA XS0535706583 GOLDMAN S.GRP 10/17 FLR 0.000 %

H5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.600 EUR

WIGA XFRA DE000A11QCU2 WIGE MEDIA AG WDL 14/19 0.029 EUR

XFRA DE000HLB3CH0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/16 0.001 %

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.287 EUR

GRC XFRA US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50 0.519 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.448 EUR

55O XFRA US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.134 EUR

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.026 EUR

TQIR XFRA IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR

UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.134 EUR

TZ8 XFRA IT0003027817 IREN S.P.A. EO 1 0.063 EUR

HE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.090 EUR

AUL XFRA IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. 0.160 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.564 EUR

SZ31 XFRA ID1000106107 PT SAMPOERNA AGRO RP 200 0.002 EUR

TJN XFRA HK0882007260 TIANJIN DEV. HLDGS 0.006 EUR

SEJ1 XFRA FR0000073272 SAFRAN INH. EO -,20 0.830 EUR

CSV XFRA ES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 0.500 EUR

YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.250 EUR

QB7 XFRA DE0005202303 QUIRIN BANK AG 0.050 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %

3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.036 EUR

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.125 EUR

157 XFRA KYG439691075 HARMONIC.MED.HLDG.HD-,001 0.007 EUR

SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.908 EUR

ORR1 XFRA BMG2157E1176 CN PWR NEW EN.DEV. HD 1 0.015 EUR

SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.301 EUR

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30 0.090 EUR

E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.090 EUR

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.199 EUR

7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.390 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.057 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.161 EUR