FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XETR IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.253 EUR

SPY5 XETR IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 0.908 EUR

TQIR XETR IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR

STT XETR IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.564 EUR

SPYJ XETR IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.301 EUR

QB7 XETR DE0005202303 QUIRIN BANK AG 0.050 EUR