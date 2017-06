Es läfut besser als erwartet:. Der Bauboom in Deutschland geht auch an Hornbach nicht vorbei. So stieg der Umsatz im ersten Quartal (1. März bis 31. Mai) um 7,1 % auf 1,2 Mrd. €. Die Baumärkte machen mehr Geschäft auf vergleichbarer Fläche und wachsen nicht nur durch Zunahme der Filialen. Der operative Gewinn kletterte sogar um 21 % auf 92 Mio. €. Sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite lag man damit klar über den Erwartungen. Die Bewertungsrelationen sehen wie folgt aus: KGV 13 für das laufende Jahr bei einer Umsatzbewertung von Faktor 0,25. Das ist nicht besonders anspruchsvoll. Da geht noch was nach oben. Nächstes Kursziel sind 88 €. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 24 vom 12.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info