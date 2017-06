SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,97 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 44,48 Dollar.

Derzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer diesjährigen Tiefstände. Unter Druck stehen sie vor allem deshalb, weil die Zweifel an der Fähigkeit der Opec wachsen, die hohen Rohölvorräte der Industrienationen mit Förderbegrenzungen zu reduzieren. Denn bei fallenden Preisen geraten die Mitglieder des Ölkartells selbst unter Druck. Klettern die Preise, droht die ohnehin steigende US-Ölförderung weiter zuzulegen und das bestehende Überangebot auszuweiten. Nicht wenige Fachleute sehen die Opec in der Zwickmühle./bgf/das

