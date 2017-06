Im ersten Anlauf ist die Aktie der Deutschen Telekom mit dem Ausbruchversuch auf das höchste Kursniveau seit mehr als 15 Jahren gescheitert. Aber schon der Versuch verdeutlicht, dass dem hiesigen Branchenprimus wieder viel zugetraut wird - vor allem dank des ungebrochenen Aufwärtstrends in den USA.

T-Mobile US gewinnt Quartal für Quartal neue Kunden im Millionenbereich, und das schlägt sich sehr positiv in den Geschäftszahlen nieder. In den ersten drei Monaten 2017 konnte der Umsatz in Übersee um satte 14,9 Prozent auf rd. 9 Mrd. Euro gesteigert werden, das bereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional um 25,1 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro.

Das weckt Begehrlichkeiten, die Softbank-Tochter Sprint, die auf den vierten Platz zurückgefallen ist, soll Interesse an einer Fusion haben. Der Charme dabei: Unter der Administration von Trump scheint eine Zustimmung zu einem solchen Deal nunmehr möglich, nachdem unter Obama die Sorgen vor einer zu großen ...

