DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der Dax am Freitag zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent höher auf 12 725 Punkte.

USA: - TECH-WERTE FALLEN - Im New Yorker Aktienhandel haben die Anleger am Donnerstag Technologie-Werte erneut gemieden. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,46 Prozent auf 5700,89 Punkte und damit mehr als der Leitindex Dow Jones Industrial , für den es nur um 0,07 Prozent auf 21 359,90 Punkte nach unten ging. Beiden Indizes gelang es, ihre Verluste bis zum Handelsschluss deutlich einzudämmen. Das galt auch für den marktbreiten S&P-500-Index , der 0,22 Prozent auf 2432,46 Punkte verlor.

ASIEN: - POSITIV - An Asiens Börsen herrschte am Freitag überwiegend gute Stimmung. Vor allem in Japan stiegen die Kurse, nachdem die dortige Zentralbank wegen der nach wie vor trüben Lage der Wirtschaft und schwachen Inflation im Land an der extrem lockeren Geldpolitik festhält. Leicht abwärts ging es mit den Kursen in Festland-China.

DAX 12.691,81 -0,89% XDAX 12.696,01 -1,05% EuroSTOXX 50 3.525,46 -0,61% Stoxx50 3.174,67 0,06% DJIA 21.359,90 -0,07% S&P 500 2.432,46 -0,22% NASDAQ 100 5.700,89 -0,46% Nikkei 225 19.997,17 0,71% (6:50 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 164,57 -0,52%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,11 DOLLAR - Der Eurokurs hat sich bis zum Freitagmorgen nicht von seinen Vortagesverlusten erholen können. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1143 US-Dollar. Am Donnerstag war der Dollar stärker geworden wegen der Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwochabend europäischer Zeit hatte der Eurokurs noch bei knapp unter 1,13 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1166 (Mittwoch: 1,1203) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1143 -0,02% USD/Yen 111,23 0,28% Euro/Yen 123,94 0,27%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,97 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 44,48 Dollar.

