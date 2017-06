Daimler im Rückwärtsgang. Charttechnisch sieht das nicht mehr so gut aus. Ein Put-Optionsschein auf die Aktie von Daimler mit einem Basispreis bei 72 Euro und einer Fälligkeit im März 2018 könnte dabei von weiter fallenden Kursen überproportional profitieren. Im Update: Wirecard.

Seit Anfang des Jahres steckt die Aktie von Daimler in einer Abwärtsbewegung fest. Nach dem doppelten Hoch um 73 Euro ging es für die Notierungen abwärts. Das führte die Aktie mit dem Mercedes-Stern zuletzt erneut unter das Zwischentief von Anfang Februar um 66,50 Euro. Dort stand den Notierungen seit Ende Mai ein Widerstand im Weg, so dass sich eine zur Seite gerichtete Bewegung ergab, die auf der Unterseite bis 64,50 Euro reichte. Jedoch befindet sich die Aktie seit dem letzten deutlichen Rutsch nach unten von Ende Mai unterhalb der aktuell bei 67,07 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Unterschreitet die Daimler-Aktie die letzten Tiefs kann sich aufgrund fehlender Zwischenmarken das nächste Ziel erst an den Unterstützungen um 60 Euro ergeben. Allerdings müsste sich deren Tragfestigkeit erst einmal beweisen.

Scheitert diese Probe und rauschen die Notierungen in einem zudem abgabebereiten Marktumfeld nach unten durch, wäre das nächste Ziel wiederum erst am Tief von Juli letzten Jahres um 51 Euro zu finden. Zuletzt tat sich die Privatbank Berenberg im Gros neutraler und positiver Stimmen ...

