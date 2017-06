General Motors (WKN:A1C9CM) sagte, man habe bereits 130 Elektroautos des Modells Chevrolet Bolt gebaut, die mit der sogenannten nächsten Generation des autonomen Fahrsystems ausgestattet wären. Das Unternehmen hat auch schon damit begonnen, diese auf öffentlichen Straßen zu testen.



Das ist ein Meilenstein für die Autoindustrie. Diese selbstfahrenden Bolts sind nämlich die ersten selbstfahrenden Autos, die in einer regulären Fabrik in Masse produziert wurden.

Was GM über die neue selbstfahrende Testflotte sagt

GM sagte, man habe die selbstfahrenden Bolts im Januar begonnen zu bauen. Hergestellt wurden sie im Werk Orion Assembly Plant in Orion Township im Bundesstaat Michigan. Auf einem Werksevent am 13 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...