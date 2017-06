Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Gewerbeimmobilien-Unternehmens TLG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Nettoinventarwert (NAV) und die operative Kennziffer FFO belegten, dass die Aktien deutscher Geschäftsimmobilien-Anbieter geringere Erträge böten als die von Wohnimmobilien-Gesellschaften, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Branchenstudie vom Freitag. Doch TLG profitiere weiter von der Dynamik in Berlin und Ostdeutschland. Zwar sei das Portfolio des Konkurrenten WCM, den TLG übernehmen wolle, nicht billig, passe aber perfekt zur jüngst gestarteten Geschäftsexpansion in Westdeutschland./gl/tav

ISIN: DE000A12B8Z4