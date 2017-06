Dieser Kurs wurde am 23. Mai geschafft und am 08. Juni kam der erste Ausbruch. Am 11. Juni hatten wir zuletzt über Paion geschrieben und darauf hingewiesen, dass es für den Anstieg keine erkennbare Begründung gab. Der nächste stärkere Kursgewinn folgte am 15. Juni und wieder müssen wir feststellen, dass es keine Meldung gibt, die diesen Kursgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...