Tagesgewinner war am Donnerstag PayPal mit 0,75% auf 52,29 (166% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,86%) vor Commerzbank mit 0,45% auf 9,34 (89% Vol.; 1W -1,21%) und Nestlé mit 0,43% auf 81,00 (142% Vol.; 1W 0,06%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -4,16% auf 55,13 (130% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,42%), Dialog Semiconductor mit -3,82% auf 39,98 (117% Vol.; 1W -5,92%), SMA Solar mit -3,30% auf 25,32 (47% Vol.; 1W -10,07%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (34570,7 Mio.), Glencore (28787,94) und Amazon (9857,19). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Deutsche Telekom (388%), Alibaba Group Holding (297%) und FACC (270%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist RWE...

