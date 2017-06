Liebe Trader,

Trotz neuer Rekordhochs im Mittwochshandel zogen sich Bullen am nächsten Tag wieder zurück und ließen den DAX-Index kurz vorm Fed-Zinsentscheid sogleich wieder auf seinen Eröffnungskurs zurückfallen - so gelingt ganz bestimmt kein nachhaltiger Ausbruch über die markante Hürde aus Mitte Mai bei grob 12.841 Punkten! Entscheidend war nämlich ein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Hochs, den das deutsche Aktienbarometer im Mittwochshandel klar verpasst hat. Da noch dreifacher Hexensabbat am heutigen Tag abgehalten wird, dürfte es äußerst volatil zur Mittagsstunde werden - ob vor diesem Hintergrund noch ein Sprung über den Kauftrigger gelingt, bleibt fraglich. Tendenziell macht der Chart kurzfristig einen schwachen Eindruck, Verkaufssignale könnten bald folgen!

Short-Chance:

Erst der Wochenschlusskurs wird größere Gewissheit über den weiteren Verlauf beim Dax-Index ergeben, sodass ab kommender Woche Anleger möglicherweise wieder in die Vollen gehen können. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von mindestens 12.481 Punkten kann zu einem Gipfelsturm bei aktuell 12.921 Zählern führen - drüber sogar bis glatt 13.000 Punkte aufwärts reichen. Auf der Unterseite stellt nun ein Unterschreiten des Niveaus von grob 12.620 Punkten ein mögliches Verkaufsszenario zurück auf den EMA 50 bei derzeit 12.517 Punkten dar. Welche Marktteilnehmer sich auch immer durchsetzen werden, es ist höchste Vorsicht und engmaschige Beobachtung von Nöten.

Wiederstände: 12.727 / 12.800 / 12.841 / 12.900 / 12.921 / 12.960

Unterstützungen: 12.620 / 12.580 / 12.517 / 12.489 / 12.414 / 12.375

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.691 Punkte; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

