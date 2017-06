Genf (ots) -



Seit 2010 stellen sich die Mitarbeiter von L'Oréal jedes Jahr

einen Arbeitstag lang als freiwillige Helfer in Organisationen der

Bereiche Umwelt und Soziales zur Verfügung. Sie reinigen

Naturschutzanlagen, veranstalten Wellness-Workshops für Senioren,

Coaching-Seminare für Arbeitslose, Wanderungen mit Personen mit

Handicap usw. Insgesamt werden es am kommenden 20. Juni 200'000

Stunden weltweit und 1'600 in der Schweiz sein, die freiwillig

geleistet werden.



"Um auf die Nachfrage einer wachsenden Anzahl von Freiwilligen zu

reagieren, erweitern wir die Aktion ab diesem Jahr auf die

Feldteams", erklärt Marc-André Heller, Generaldirektor von L'Oréal

Schweiz. "Diese Teams engagieren sich in Aktionen überall in der

Schweiz, insbesondere in Lausanne, Martigny und Lugano."



Am Citizen Day beteiligen sich Mitarbeiter aus allen Filialen von

L'Oréal weltweit. Jahr für Jahr nimmt die Zahl der freiwilligen

Helfer in 70 Ländern, darunter die Schweiz, stetig zu: von 20'000

Beteiligten im Jahr 2013 auf über 28'000 in 2016. In der Schweiz

werden am kommenden 20. Juni nahezu 80% der Mitarbeiter des Sitzes

direkt vor Ort im Einsatz sein, um 15 Organisationen zu unterstützen.



Als Ergänzung zu den innerhalb der Organisationen in über 18 Orten

in der Schweiz durchgeführten Aktionen wird es eine spezielle

Initiative in den Räumlichkeiten von L'Oréal Schweiz geben. Ganz der

Überzeugung folgend, dass die Wahrnehmung der eigenen Person und des

eigenen Aussehens ausschlaggebend für das Selbstwertgefühl ist,

erhalten 20 Arbeitslose der Stadt Vernier ein Coaching mit

anschliessendem Beauty-Workshop und Foto-Shooting für professionelle

Zwecke.



Eckdaten Welt

2016: 28'000 Mitarbeiter in 70 Ländern im Einsatz

515 Partner-Organisationen

200'000 freiwillige Arbeitsstunden

34'000 Begünstigte



Eckdaten Schweiz

2017: 194 Mitarbeiter im Einsatz

15 Partner-Organisationen

1'600 freiwillige Arbeitsstunden



