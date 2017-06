Der Generationswechsel in der Höfelmeyer Waagen GmbH fällt in eine Zeit, in der mit Industrie 4.0 völlig neue Herausforderungen auf die Wägetechnologie zukommen. Als Brancheninsider weiß Felix Höfelmeyer um das darin liegende Potential. Seit frühester Kindheit mit der Wiegetechnik vertraut, hat er auch seine Lehrjahre im väterlichen Betrieb absolviert. Nach internationalen Erfahrungen und einer intensiven Vorbereitung auf die Leitungsfunktion, kehrte er ins Unternehmen zurück, um Führungsverantwortung zu übernehmen - anfänglich noch als Doppelspitze mit seinem Vater. In diesen Tagen ist es nun der Sohn des Firmengründers, der die Weichen im Unternehmen stellt und die Digitalisierung für eine weitere Profilschärfung nutzt.

Ein Industrieunternehmen komplett mit Wägetechnologie auszustatten und diese optimal in die vorhandene Wertschöpfung einzubetten, ist die Mission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...