Die Deutsche Bank hat Air Liquide von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 108 auf 128 Euro angehoben. Das Potenzial der Chemiebranche biete den Anlegern einigen Grund zur Freude, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Freitag. Dem nur begrenzten Aufbau neuer Produktionskapazitäten stünden häufige Ausfälle in den betagten Fabriken gegenüber. Zudem sollte die derzeitige Konsolidierungswelle ungebremst weiter rollen. Die Erwartungen der Unternehmensführungen und der Anleger sind dem Experten zufolge zu konservativ und dürften in den kommenden Monaten nach oben revidiert werden./gl/tav

AFA0010 2017-06-16/09:14

ISIN: FR0000120073