MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Jun 15, 2017) - Die Bombardier Inc. gab heute die Ernennung von Michael Ryan zum President, Aerostructures and Engineering Services mit Wirkung zum 1. Juli 2017 bekannt. Herr Ryan, der zuvor als Vice President und General Manager der Bombardier Aerostructures-Einrichtung in Belfast tätig war, wird Nachfolger von Jean Seguin, der nach 36 Jahren erfolgreicher Karriere bei Bombardier in den wohlverdienten Ruhestand geht. Herr Ryan wird direkt Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer, Bombardier Inc., unterstehen. "Ich freue mich sehr, die Berufung von Michael zum Senior Leadership Team von Bombardier bekanntgeben zu dürfen", sagte Herr Bellemare. "Seine überzeugenden Führungsqualitäten, seine umfassenden Erfahrungen im Bereich der Luftfahrt und seine beachtliche Erfolgsbilanz machen ihn zur richtigen Wahl als Leiter des Bombardier-Geschäftsbereiches Aerostructures, gerade im Hinblick auf die weitere Umgestaltung unseres Unternehmens." Michael Ryan kam im Zuge der Übernahme der Short Brothers plc im Jahr 1989 zu Bombardier. Seitdem war er auf zahlreichen Führungspositionen tätig, unter anderem als General Manager, Advanced Composites Production, General Manager, Fabrications and General Manager, Procurement for Bombardier Aerospace. Im Rahmen seiner letzten Aufgabe als Vice President und General Manager der Bombardier-Einrichtung in Belfast unterstützte Herr Ryan das Design, die Entwicklung und die Produktionssteigerung einiger der größten Wachstumsprogramme von Bombardier. Jean Seguin geht nach einer langen und erfolgreichen Karriere bei Bombardier in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Seguin spielte eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Umstrukturierungsplans des Unternehmens durch Steigerung der Produktivität und Reduzierung der Kosten in unserem operativen Aerostructures-Geschäft und leistete wesentliche Beiträge zur Entwicklung vieler höchst erfolgreicher Programme von Bombardier. "Jean hatte entscheidenden Anteil an der Umgestaltung des Produktportfolios von Bombardier sowie an der Steigerung der Effizienz unseres operativen Geschäfts", sagte Bellemare. "Seine Führungsqualitäten und seine Vision haben dazu beigetragen, Bombardier als weltweit führendes Unternehmen sowohl auf dem Markt der Verkehrsflugzeuge als auch auf dem Markt der Geschäftsflugzeuge zu positionieren. Ich danke Jean für seine vielen Beiträge zu Bombardier und wünsche ihm einen gesunden, glücklichen und langen Ruhestand." Über Bombardier Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht. Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com (http://bombardier.com/) zur Verfügung -- oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier). Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc. Contact Information



Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481



Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

