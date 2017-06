Die Deutsche Bank hat Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das Potenzial der Chemiebranche biete einigen Grund zur Freude, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Freitag. Die Erwartungen der Unternehmensführungen und der Anleger seien zu konservativ und dürften in den kommenden Monaten nach oben revidiert werden. Lanxess zählt Jones zu seinen "Top Picks". Mit der Übernahme von Chemtura habe der Konzern einen weiteren großen Schritt in Richtung eines weniger von Konjunkturzyklen abhängigen und wachstumsträchtigeren Geschäftsportfolios gemacht./gl/tav

AFA0013 2017-06-16/09:31

