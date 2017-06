ZUM 19.06.2017 ERGEBEN SICH FOLGENDE AENDERUNGEN IN DEN DEUTSCHEN AKTIENINDIZES:

EFFECTIVE June 19, 2017, BELOW CHANGES WILL COME INTO EFFECT DUE TO MODIFICATIONS IN SHARE INDICES:



FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE SDX1 AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE SDX1 INSTRUMENT GROUP:



NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)

GRAND CITY PROPERTIES S.A. GYC LU0775917882 LUX0 SDX1





FOLGENDES INSTRUMENT WIRD IN DIE INSTRUMENTGRUPPE UKI0 AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE INCLUDED IN THE UKI0 INSTRUMENT GROUP:



NAME KUERZEL ISIN INSTR.GROUP (OLD) INSTR.GROUP (NEW)

ZEAL NETWORK SE TIM GB00BHD66J44 SDX1 UKI0



BITTE BEACHTEN SIE, DASS BEI ALLEN VORGENANNTEN AENDERUNGEN DIE OFFENEN ORDERS IN DEN BETROFFENEN INSTRUMENTEN NICHT GELOESCHT WERDEN.

PLEASE NOTE THAT NO OPEN ORDERS IN INSTRUMENTS AFFECTED BY THE ABOVE-MENTIONED CHANGES WILL BE DELETED.



SOLLTEN SIE NOCH FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE XETRA TRADING HELPLINE.

PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE XETRA TRADING HELPLINE FOR ANY FURTHER QUESTIONS YOU MAY HAVE.