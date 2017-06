London - DIC Asset-Aktienanalyse von Analyst Thomas Martin von HSBC: Thomas Martin, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC). Der Nettoinventarwert (NAV) und die operative Kennziffer FFO belegten, dass die Aktien deutscher Geschäftsimmobilien-Anbieter geringere Erträge böten als die von Wohnimmobilien-Gesellschaften, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...