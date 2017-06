Die Lebenshaltungskosten sind in Deutschland niedriger als in den meisten Nachbarstaaten. Viele osteuropäische Länder liegen deutlich unter dem EU-Schnitt. Am teuersten ist es außerhalb der EU - in der Schweiz.

In Deutschland lebt es sich günstiger als in den meisten Nachbarstaaten. "Lediglich in Polen und der Tschechischen Republik waren die Lebenshaltungskosten niedriger", teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Demnach lag das Preisniveau ...

