16.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Lenzing (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Das Jahr 2017 ist für die Lenzing Gruppe bisher ein sehr erfolgreiches. Nach rekordbrechenden Quartalszahlen darf sich der Faserhersteller nun auch über namhafte Auszeichnungen freuen. Die Lenzing Gruppe wurde vergangenen Mittwoch als bester Leitbetrieb in Oberösterreich mit dem Pegasus in Gold ausgezeichnet. Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe, nahm den Preis im Rahmen einer Galanacht im Linzer Brucknerhaus, am 7. Juni, entgegen. Der Pegasus wird jedes Jahr an die...

