Die Wacker Chemie AG ist nach Bayer und BASF der größte Chemiekonzern in Deutschland. Zu dem Unternehmen mit Hauptsitz in München gehören 22 verbundene Unternehmen, sowie 25 Produktionsstätten in Europa, Asien und Amerika. Die AG ist in fünf Geschäftsbereiche, welche jeweils für ihren Bereich die unternehmerische Verantwortung tragen, unterteilt: Siltronic stellt Siliziumwafer für die Halbleiterindustrie her; Silicones beliefert verschiedene Industrien mit Silikonprodukten; Polymers erzeugt aus der Rohstoffbasis Ethylen diverse Produkte; Biosolutions fokussiert sich auf biotechnologisch mit den Ausgangsstoffen Stärke und Dextrose hergestellte Produkte; und Polysilicon ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von...

Den vollständigen Artikel lesen ...