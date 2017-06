Die Modeplattform Zalando bietet ihren Partnern künftig auch Logistik-Dienstleistungen an. Das Vorgehen erinnert an Amazon: Zalando will der Marktplatz werden, der Modeschaffenden den Zugang zum Kunden verkauft.

Zalando wächst und wächst. Sechs Logistikzentren betreibt der Online-Modehändler inzwischen in Europa. In Frankreich wurde erst kürzlich eines eröffnet, in Polen und in Schweden werden gerade Hallen gebaut. "Wir kommen immer näher dran an die Kunden", sagt Logistikchef Jan Bartels.

Diese Nähe will Zalando jetzt zu Geld machen. Denn ein solches Logistiknetz hat nicht jeder. Schon lange bietet der Modehändler rund 180 Markenpartnern an, ihre Waren über seine Plattform zu vertreiben. Zalando selbst hat nur ein Basisprogramm an Klamotten und Schuhen im Angebot. Darüber hinaus stellen Marken wie Adidas stellen ihr eigenes Sortiment über die Zalando-Kanäle zum Verkauf. Durch die Drittanbieter erweitert Zalando seine Produktpalette - ohne selbst ins Risiko zu gehen.

Jetzt will Zalando auch noch die Logistik für die Partner übernehmen. Ein Markenhersteller muss seine Artikel dann künftig nicht mehr selbst zum Kunden bringen, sondern schickt die Waren in eines der Logistikzentren von Zalando. Dort werden die Pakete gepackt und auf den Weg gebracht. Auch ...

