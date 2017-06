München - Wacker Chemie-Aktie: Solide Bilanzergebnisse - Aktienanalyse Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist nach Bayer und BASF der größte Chemiekonzern in Deutschland, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...