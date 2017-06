FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Mai von guten Verkäufen in Europa und erneut auch in China profitiert. Unter den Konzernmarken erzielten Seat und Porsche sowie bei den Nutzfahrzeugen MAN und Scania die höchsten Zuwächse. Der Absatz stieg insgesamt um 3,1 Prozent auf 898.700 Einheiten. Kumuliert liegt der DAX-Konzern seit Jahresanfang nun in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

In Europa kletterten die Verkäufe um 6,5 Prozent. In China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt der Wolfsburger, legte der Absatz um 2,5 Prozent zu. Im April waren die Verkäufe bereits um 1,5 Prozent gestiegen, nachdem es in den ersten Monaten des Jahres schlecht lief. Im bisherigen Jahresverlauf ergibt sich in China noch ein Minus von 3,3 Prozent.

Bei den Automarken erzielten Seat mit 11,9 Prozent und Porsche mit 10,4 Prozent die deutlichsten Zuwächse. Schlechter lief es bei der Premiummarke Audi, wo die Verkäufe um 2,8 Prozent sanken. Stark zeigte sich im Mai auch das Nutzfahrzeuggeschäft: MAN steigerte die Auslieferungen um gut 13 Prozent und Scania sogar um knapp 14 Prozent.

Kontakt zum Autor: markus.klausen.de@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2017 05:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.