BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich scharf gegen Pläne des US-Senats für erweiterte Russland-Sanktionen gewandt. Es sei befremdlich, dass bei einer Sanktionierung russischen Verhaltens die europäische Wirtschaft ein Ziel von Sanktionen sein solle, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Das darf nicht sein." Merkel teile hierzu von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und dem österreichischen Kanzler Christian Kern formulierte Sorgen. Diese hatten am Donnerstag gewarnt, europäischen Unternehmen auf dem US-Markt mit Bestrafungen zu drohen, wenn sie sich etwa an Erdgasprojekten wie Nord Stream II mit Russland beteiligen./poi/DP/men

AXC0095 2017-06-16/12:11