Barrick Gold in wichtigen Verhandlungen!

es gibt Neuigkeiten aus Tansania in Bezug auf Barrick Gold.

Chart Barrick Gold Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Dazu ein kleiner Rückblick: Die Behörden bzw. die Regierung von Tansania hatten den Export von Konzentrat durch die Acacia-Mine (an der Barrick Gold die Mehrheit hält) verboten. Denn in dem Konzentrat sei die Konzentration von Gold nicht korrekt angegeben. Konkret - dazu zitiere ich mich selbst. "Der Goldanteil werde erheblich untertrieben - was wiederum die Folge habe, dass dem Staat Tansania hohe Royalty-Zahlungen entgehen, so berichtet The Telegraph."

Quelle: www.vaupels-boersenwelt.de - da im "Archiv" die Klartext-Ausgabe vom 29.5.2017

Deshalb der Exportstopp. Das ist für Barrick Gold nicht ohne, denn schließlich liefert die Acacia-Mine immerhin rund 6% der gesamten Goldproduktion-Guidance von Barrick Gold für 2017.

Barrick Gold: CEO trifft sich mit dem Präsidenten von Tansania

Vor diesem Hintergrund fand ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass sich der Boss von Barrick Gold persönlich mit dem Präsidenten von Tansania getroffen hat, um dieses Problem gewissermaßen auf "Chefebene" zu besprechen. Das Treffen sei "konstruktiv und offen" (constructive and open) gewesen, teilte Barrick Gold mit. Man wolle eine gute Lösung für alle Beteiligten (Tansania, Barrick Gold und Acacia) finden, so hieß es.

Hier der Text der entsprechenden Pressemitteilung von Barrick Gold

Meine Einschätzung dazu: Ich weiß natürlich nicht, ob an den Vorwürfen Tansanias gegen Acacia etwas dran ist. Vom Präsidenten Tansanias habe ich jedenfalls einen guten Eindruck. Ich erinnere mich daran, dass er nach seinem Amtsantritt z.B. die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag gestrichen hatte, um das gesparte Geld in die Cholera-Vorsorge zu stecken. Und Regierungsmitglieder sollen bei Auslandsreisen nicht mehr 1. Klasse reisen. Einem solchen Mann traue ich zu, dass er gegen die Korruption vorgeht und in den Verhandlungen mit Barrick Gold ehrlich vorgehen wird. Aber mal schauen, siehe dazu das heutige "Zitat zum Tag".

Dann der Blick auf Bayer bzw. Covestro:

Die Bayer AG hat in den vergangenen Wochen größere Anteile an ihrer Tochter Covestro abgegeben - kein Wunder, denn die meiner Ansicht nach nicht nur teure, sondern auch ethisch sehr fragwürdige Übernahme von Monsanto durch Bayer will bezahlt werden. Dafür haben andere Stellen ihre Beteiligung an Covestro erhöht. Zu diesen "anderen" gehört u.a. BlackRock Inc. mit Sitz in Wilmington in den Vereinigten Staaten. Ich bin immer wieder überrascht, woran die alles beteiligt sind. Konkret zu Bayer und Covestro: Laut Meldung vom 14. Juni 2017 hält BlackRock Inc. per Stichtag 8. Juni 2017 inzwischen exakt 3,03% der Covestro-Aktien.

BlackRock erhöht Anteil an Covestro über 3%

Während Covestro also den Anteil an Covestro auf über 3% erhöht hat, verringert Bayer den Anteil drastisch. Bereits am 7. Juni hatte Bayer 17,25 Mio. Covestro-Aktien für rund 1,07 Milliärdchen an institutionelle Investoren abgegeben und den Anteil an Covestro dadurch unter 50% (und zwar auf 44,8%) verringert. Weitere Prozent sollen abgegeben werden, u.a. an den "Bayer Pension Fund" und evtl. dann, wenn eine Wandelanleihe mit Covestro-Aktien getilgt wird. Die eine Tür schließt sich (Covestro-Beteiligung), die andere geht auf (Monsanto). Und ich kann nicht sagen, dass mir diese Entwicklung in Bezug auf Bayer gefällt, ganz im Gegenteil. Im kleineren Kreis würde ich es noch deutlich ausdrücken.

Und dann noch das Zitat zum Tag:

"Mein Kind, es sind allhier die Dinge,

Gleichwohl, ob große, ob geringe,

Im wesentlichen so verpackt,

Daß man sie nicht wie Nüsse knackt.

Wie wolltest du dich unterwinden,

Kurzweg die Menschen zu ergründen.

Du kennst sie nur von außenwärts.

Du siehst die Weste, nicht das Herz."

- Wilhelm Busch (1832-1908)

