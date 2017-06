Dürr - Aktie setzt zum Sprung an!

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Marktteilnehmer basteln bereits seit Anfang dieses Monats innerhalb eine zwischengeschalteten Konsolidierung an einem möglichen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs und könnten in dem Wertpapier von Dürr bald wieder für steigende Kurse sorgen - eine schöne Long-Chance dürfte hieraus resultieren.

Damit tastet sich das Wertpapier sukzessiv wieder an seine in 2015 markierten Hochs von 109,80 Euro heran, nachdem die Aktie zuvor noch Anfang 2016 auf einem Niveau von 49,52 Euro notiert hatte. In diesem Bereich fand der Wert nämlich einen tragfähigen Boden vor und drehte wieder zur Oberseite ab - höher als 101,25 Euro kam Dürr aber noch nicht.

Die aktuell bullische Konsolidierungsphase lässt jedoch hoffen - nämlich auf eine größere Ausbruchsbewegung zur Oberseite mit einem glasklaren Kurspotential bis zu den Hochs aus 2015. Es fehlt lediglich noch der zündende Funke für den Start einer möglichen Rally. Daher ist das Wertpapier von Dürr für ein Long-Investment derzeit besonders interessant und sollte eine schnelle Rendite einbringen.

Käufer in Lauerstellung

Die überaus überzeugende Arbeit der Bullen führte bislang an die obere Begrenzungslinie um 100,30 Euro aufwärts - aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg darüber kann auch tatsächlich für ein Folgekaufsignal sorgen und zurück an die Jahreshochs aus 2015 bei 109,80 Euro weiter aufwärts führen. Weitere Gewinne bis rund 115,00 Euro könnten darüber sogar noch folgen und machen ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis noch interessanter.

Abgesichert sollte eine direkte Investition aber noch knapp unterhalb der Marke von glatt 95,00 Euro, falls es zu einer unerwarteten Abkehr der Käufer kommen sollte. Darunter dürfte sich das Chartbild von Dürr jedoch Schritt für Schritt eintrüben und bei einem nachhaltigen Bruch der Marke von rund 94,50 Euro Abgaben auf das Niveau von grob 85,50 Euro einleiten.

Widerstände: 100,75; 101,25; 102,35; 104,30; 105,55; 107,70 Euro

Unterstützungen: 98,38; 96,43; 95,45; 93,01; 91,76; 90,68 Euro

Dürr in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.05.2016 - 16.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005565204

Dürr in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.06.2012 - 16.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005565204

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf DÜRR für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Basispreis in Prozent Hebel Dürr

HU93HZ 2,05 85,00 15,72

4,93 Dürr HU9RGL 1,02 95,00 5,64

9,87

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2017; 11:44 Uhr

Put Optionsschein auf DÜRR für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Basispreis in Prozent Hebel Dürr HW33PP 1,92 110,00 9,45 5,21 Dürr

HW3AUR 1,20 102 1,49

8,38

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2017; 11:48 Uhr

Weitere Produkte auf DÜRR und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dürr - Aktie setzt zum Sprung an! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).