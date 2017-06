Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die beiden bekannten Ökonomen Clemens Fuest und Marcel Fratzscher bewerten die Einigung mit Griechenland als Täuschung des Bundestages. "Das war nicht das, was dem Bundestag versprochen wurde", sagte Fratzscher bei einer Konferenz mit Wirtschaftswissenschaftlern in Berlin. Nach Aussage des Direktors des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ist der Internationale Währungsfonds (IWF) höchstens symbolisch Teil des Kreditprogramms für Athen - anders als den Abgeordneten von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Vergangenheit zugesagt.

Für seinen Kollegen, den Chef des Münchner Ifo-Instituts, handelt sich um ein verstecktes Transferprogramm für Griechenland, weil die Laufzeiten der Darlehen erheblich gestreckt und die Zinsen sehr niedrig seien.

Am späten Donnerstagabend hatten die Euro-Finanzminister dem Euro-Sorgenkind eine Auszahlung von 8,5 Milliarden Euro aus dem dritten Hilfsprogramm bewilligt, um eine Staatspleite im Sommer abzuwenden. Eine konkrete Zusage für Schuldenerleichterungen bekamen die Griechen aus Rücksicht auf die deutsche Bundestagswahl im September nicht.

Das Thema soll erst kommendes Jahr verhandelt werden. Der IWF hat zwar zugesagt, sich mit 2 Milliarden US-Dollar an der Finanzierung Griechenlands zu beteiligen, dieses Geld ist aber an ein eigenes IWF-Programm gebunden. Ob es jemals ausgezahlt wird, hängt unter anderem davon ab, ob die Europäer den Griechen eine Schuldenerleichterung gönne, die aus Sicht des IWF ausreicht, die Schuldentragfähigkeit des Landes herzustellen.

Aus Sicht des DIW-Chefs sind die Perspektiven für Athen weiter düster. "Griechenland hat kein gutes Geschäftsmodell", meinte der Ökonom. Es fehle an verlässlichen staatlichen Institutionen und einem fruchtbaren Umfeld für Unternehmer. Griechenland hängt seit 2010 am Tropf der Geldgeber. Trotz schmerzhafter Reformen springt die Wirtschaft nicht an, die Arbeitslosigkeit liegt weiter über 20 Prozent.

