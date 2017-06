Düsseldorf - Die Staaten der Eurozone haben für die kommende Woche Kapitalmarktemissionen in Höhe von bescheidenen 3 bis 4 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden keine Rückzahlungen gegenüber. Den Anfang mache bereits am Montag die Slowakei mit der Aufstockung zweier Anleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2026 und 2037. Am selben Tag erhöhe Belgien den Umlauf von drei OLOs im 7-, 10- und 30-jährigen Laufzeitbereich. Am Mittwoch schließlich stocke die deutsche Finanzagentur die 2044 fällige Bundesanleihe um 1 Mrd. EUR auf.

