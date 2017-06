Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Zahlen des US-Branchenkollegen Kroger zum ersten Geschäftsquartal ließen bislang keine klaren Rückschlüsse auf die niederländische Supermarktkette zu, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Freitag. So habe sich das Handelsumfeld zwar aufgehellt, was sich in überraschend hohen Umsätzen niedergeschlagen habe. Bei den Bruttomargen aber hätten die Amerikaner enttäuscht./la/tav

