Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen stehen am Freitag ganz im Zeichen des so genannten "Hexensabbats" - des großen Verfalls an den Terminbörsen. Hier laufen Index-Futures, Index-Optionen und Optionen auf die Einzelaktien aus. Die Kurse werden sind deshalb vor allem von den unterschiedlichen Interessen der Marktteilnehmer an den Terminbörsen abhängig, strategische Investoren verharren an den Seitenlinien. Am Mittag gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 12.731 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 3.539 Punkte zu.

Griechenland erhält weitere Geldspritze

Aufwärts geht es an der griechischen Börse. Der ATHEX-20 steigt um 1,7 Prozent und markiert den höchsten Stand seit gut anderthalb Jahren. Die Aktien der griechischen Banken gewinnen zwischen gut 3 und gut 5 Prozent. Das hochverschuldete Land erhält weitere Finanzhilfen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Über die sehr viel brisantere Frage eines Schuldenschnitts soll erst im kommenden Jahr verhandelt werden.

Am Devisenmarkt notiert der Euro am Morgen wenig verändert bei 1,1170 Dollar. Größere Impulse zeichnen sich im weiteren Tagesverlauf nicht ab. Die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank bewegt derweil nicht größer - der Yen neigt etwas zur Schwäche. Sie hält wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest.

Nestle will sich aus US-Süßwarengeschäft verabschieden

Am Markt gehen die Meinungen über den möglichen Nestle-Ausstieg aus dem US-Süßwarengeschäft etwas auseinander. Während Händler dem Schritt keine größere Marktrelevanz zubilligen, weil das betroffene Umsatzvolumen zu gering ausfalle, sehen die Analysten von Baader-Helvea die Entschlossenheit der neuen Führung hinter den Aufschlägen bei der Aktie des schweizerischen Lebensmittelkonzerns.

"Wir sehen im US-Süßwarengeschäft eine exzellente Möglichkeit für einen ersten Verkaufsschritt des neuen CEO Schneider. Die neue Führung deutet implizit an, dass sie sehr viel mehr Wert auf die Investorenstimmung legt, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist", heißt es bei den Analysten. 2016 setzte Nestle in den USA mit Marken wie Butterfinger, Raisinets, Chunky sowie Crunch rund 900 Millionen Schweizer Franken um. Nestle-Titel ziehen um 1,7 Prozent an und zählen damit zu den festesten Werten im Stoxx-50-Index.

Mit Aufschlägen von 1,3 Prozent sind Heidelbergcement gefragt. Hier stützt eine Hochstufung auf "Outperform" von "Neutral" durch die Analysten von Davy. RWE rücken 1,4 Prozent vor - beflügelt durch eine Kaufempfehlung von Jefferies. Auch Henkel gewinnen 1,4 Prozent.

ALD Automotive sind mit Aufschlägen in den ersten Handelstag an der Pariser Börse gestartet. Die Aktie notiert bei 14,34 Euro, was einem geringem Aufschlag von 0,3 Prozent auf den Emissionspreis von 14,30 Euro entspricht. ALD Automotive ist die Auto-Leasing-Sparte der Societe Generale. Societe Generale bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär. Die Aktie der französischen Bank selbst steigt um 0,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.538,50 0,37 13,04 7,54 Stoxx-50 3.189,57 0,47 14,90 5,95 DAX 12.731,22 0,31 39,41 10,89 MDAX 25.200,30 0,73 182,36 13,57 TecDAX 2.273,20 1,08 24,18 25,47 SDAX 11.140,18 0,56 62,44 17,03 FTSE 7.469,05 0,67 49,69 4,57 CAC 5.255,16 0,73 38,28 8,08 Bund-Future 164,35% -0,22 0,95 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1174 +0,20% 1,1152 1,1151 +6,3% EUR/JPY 124,36 +0,33% 123,95 123,49 +1,2% EUR/CHF 1,0888 +0,16% 1,0871 1,0870 +1,7% EUR/GBP 0,8750 +0,23% 0,8731 1,1440 +2,7% USD/JPY 111,31 +0,13% 111,17 110,73 -4,8% GBP/USD 1,2770 -0,02% 1,2772 1,2759 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,71 44,46 +0,6% 0,25 -21,2% Brent/ICE 47,28 46,92 +0,8% 0,36 -19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,79 1.254,00 +0,2% +2,79 +9,2% Silber (Spot) 16,83 16,75 +0,5% +0,08 +5,7% Platin (Spot) 926,20 923,00 +0,3% +3,20 +2,5% Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,1% +0,00 +2,0% ===

June 16, 2017 06:30 ET (10:30 GMT)

