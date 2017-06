Aldis US-Geschäft könnte bereits in zwei Jahren die Umsätze im Heimatmarkt übertreffen. Das zeigt eine Prognose des Frankfurter Marktforschers Planet Retail, die der WirtschaftsWoche vorliegt.

Demnach wird Aldi Süd in diesem Jahr Bruttoumsätze von rund 16,2 Milliarden Euro in Deutschland und umgerechnet 13,5 Milliarden Euro in den USA erzielen. Bis 2019 steigen die Erlöse laut Planet Retail auf 16,6 Milliarden Euro in Deutschland und 17,1 Milliarden ...

