Hannover - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB: Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), senkt aber das Kursziel von 160 auf 150 Euro Nach den leicht rückläufigen Verkaufszahlen in den ersten Monaten habe das Wachstum der Auslieferungszahlen nach fünf Monaten leicht ins Plus gedreht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...