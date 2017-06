Stuttgart - Mit einer weiteren großen Anleihen-Platzierung nach dem Dieselgate, scheint Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) zumindest am Neuemissionsmarkt den Skandal weiter hinter sich zu lassen, so die Börse Stuttgart.So seien zwei Perpetual-Anleihen (ISIN XS1629658755/ WKN A19JX3 und ISIN XS1629774230/ WKN A19JX4) in Höhe von 1,5 und 2 Milliarden EUR platziert worden. Leider seien die Anleihen in der privatanlegerfeindlichen Stückelung von 100.000 EUR an den Markt gekommen. Da es sich hierbei um Perpetual-Papiere, also Anleihen ohne festes Laufzeitende handle, sollte man sich die Zeit nehmen, die Ausstattung genauer zu betrachten. Auch würden diese Anleihen aufgrund ihrer Gestaltung, einer höheren Schwankungsbreite unterliegen und sich daher eher etwas wie Aktien verhalten.

