Liebe Trader,

Im Bereich von rund 50,00 Euro hat das Wertpapier von Dürr in den letzten Jahren eine tragfähige Unterstützung finden können und ist bereits im April letzten Jahres über einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Dieser reichte übrigens von den bisherigen Allzeithochs bei 109,80 Euro auf 49,52 Euro abwärts - jetzt befindet sich die Aktie wieder in einer eindeutigen Aufwärtstrendphase und strebt zu ihren Hochs aus 2015 empor. Kurzfristig hängen die Kursnotierungen jedoch an der Marke von grob 100,00 Euro fest, ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 101,25 Euro dürfte aber den entscheidenden Kaufimpuls in Richtung der Hochs aus 2015 liefern und macht ein Long-Investment sehr attraktiv.

Long-Chance:

Käufer bemühen sich seit den frühen Morgenstunden um einen Ausbruch über die jüngsten Hochs von 101,25 Euro, ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte das favorisierte Kaufsignal in Richtung 109,80 Euro aktivieren und lädt noch nicht investierte Anleger auf ein Long-Investment geradezu ein. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb von 96,40 Euro aufhalten, falls nach einem Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs das Papier von Dürr wieder in sich zusammen klappen sollte. Gefährlich für Käufer wird es allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch des gleitenden Durchschnitts EMA 50 bei aktuell 93,26 Euro, in diesem Fall drohen direkte Rücksetzer auf das Unterstützungsniveau von 84,88 Euro. Im Zuge dessen könnte auch noch die 200-Tage Durchschnittslinie etwas weiter drunter getestet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 101,30 Euro

Kursziel: 109,80 Euro

Stopp: < 96,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,90 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



CTS Eventim KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 100,35 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

