- Kompakter Spitzensportler ist mit 180 kW (245 PS) der stärkste und schnellste OCTAVIA der Unternehmensgeschichte - OCTAVIA RS 245 Limousine ab 33.940 Euro erhältlich, dynamische Kombiversion startet bei 34.640 Euro - Mobile Online-Dienste von SKODA Connect bieten Navigation, Information, Unterhaltung und Assistenz in einer neuen Dimension



Ab sofort kann der stärkste und schnellste SKODA OCTAVIA der Unternehmensgeschichte bei allen deutschen SKODA Vertragshändlern bestellt werden. Der SKODA OCTAVIA RS 245* leistet 180 kW (245 PS) und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in nur 6,6 Sekunden (6,7 Sekunden bei der Kombiversion). Als Limousine ist der kompakte Sportler ab 33.940 Euro erhältlich, die Kombiversion des Kraftpakets steht ab 34.640 Euro bereit. Beide Varianten sind wahlweise mit manuellem Sechsganggetriebe oder mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich. Neue Lichtsysteme sorgen für noch mehr Sicherheit. Die Mobilen Online-Dienste von SKODA Connect ergänzen das Infotainmentangebot. Sie bieten Navigation, Information, Unterhaltung und Assistenz in neuer Dimension.



Im neuen SKODA OCTAVIA RS 245 mobilisiert der 2,0 TSI-Turbobenziner nochmals 11 kW (15 PS) mehr als in der bislang stärksten RS-Variante. Das maximale Drehmoment von 370 Nm liegt von 1.600 bis 4.300 U/min an, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Zur herausragenden Fahrdynamik tragen die Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Sport-Modus sowie die elektro-hydraulische Vorderachs-Quersperre VAQ bei. Die teilweise Sperrung des Differenzials ermöglicht ein besonders dynamisches Beschleunigen aus Kurven heraus. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind das um 15 Millimeter tiefer gelegte Sportfahrwerk und die Fahrprofilauswahl inklusive Personalisierungsmöglichkeit und Soundgenerator für den Innenraum. Antriebs-, Fahrwerks- und Komfortfunktionen lassen sich auf den personalisierbaren Fahrzeugschlüsseln speichern. Noch mehr Möglichkeiten bei der Wahl der bevorzugten Charakteristik eröffnet das optional erhältliche Adaptive Fahrwerk (DCC).



Der neue SKODA OCTAVIA RS 245 fährt auf auffälligen 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen im glanzgedrehten Design Xtreme mit Reifen der Dimension 225/35 R19. Die schwarze Lackierung von Außenspiegeln, Kühlergrillrahmen, Auspuffrohren und Dachreling (nur Kombi) setzt ebenso sportliche Akzente wie das Doppelauspuffendrohr im RS-Design. Die sportliche Silhouette wird beim OCTAVIA COMBI RS 245 durch einen Dachkantenspoiler abgeschlossen, die Limousine besitzt eine Spoilerlippe auf der Kofferraumklappe. Als Karosseriefarben stehen die Sonderlackierungen Corrida-Rot und Stahl-Grau sowie die Perleffektlackierungen Black-Magic oder Moon-Weiß zur Wahl.



Den dynamischen Auftritt rücken neue Beleuchtungssysteme ins rechte Licht. Die neu strukturierten Scheinwerfer im kristallinen Look sind serienmäßig mit Voll-LED-Technik aus dem adaptiven Lichtsystem AFS ausgestattet, welches das Fahrlicht vollautomatisch und situationsabhängig steuert.



Der Innenraum des neuen Topsportlers setzt die dynamische Anmutung ansatzlos fort: Die Alcantara-Sportsitze im Design Supreme RS-Schwarz bieten mit ihren hohen Wangen und integrierten Kopfstützen sicheren Halt in schnell gefahrenen Kurven. Die Vordersitze ziert - genau wie die vorderen Einstiegsleisten - das RS-Logo. Die mit einer roten oder grauen Steppnaht abgesetzten Vordersitze sind elektrisch einstell- und beheizbar, bieten eine Memoryfunktion zum Speichern von drei Sitzpositionen sowie eine Lendenwirbelstütze. Die für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbare Climatronic inklusive klimatisierbarem Handschuhfach sorgt vollautomatisch für ein angenehmes Wohlfühlklima.



Das serienmäßige Musiksystem Swing wird über ein kapazitives Touchdisplay im neuen Glasdesign bedient, das schon auf leichte Berührung anstelle von Druck reagiert. Über einen Line-in-Audioanschluss und die USB-Buchse in der Mittelkonsole lassen sich mobile Medienplayer einbinden, Musik wird im OCTAVIA RS 245 über acht Lautsprecher wiedergegeben - ebenso die Gespräche per Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth und Sprachbedienung. Individuelle Einstellungen wie die der Climatronic, der Audioanlage oder Sitzposition werden ebenfalls auf den optional erhältlichen personalisierbaren Schlüsseln abgespeichert. Ein farbiges Maxi-Dot-Display ist in die Instrumenteneinheit integriert. Die LED-Ambientebeleuchtung taucht den Innenraum in stimmungsvolles Licht, das in zehn verschiedenen Farben individuell regelbar ist.



Die Infotainmentsysteme des SKODA OCTAVIA RS 245 und SKODA OCTAVIA COMBI RS 245 holen die Konnektivität ins Fahrzeug. SKODA Connect mit den mobilen Online-Diensten teilt sich in zwei Kategorien auf: Infotainment Online für Unterhaltung und Informationen sowie Care Connect für Unterstützung und Assistenz. Zu den Care Connect-Diensten zählen beispielsweise die SOS-Notruffunktion (Emergency Call), der Mobilitätsservice für schnelle Hilfe im Pannenfall und der im ersten Jahr kostenfreie Fahrzeugfernzugriff. Der Datentransfer funktioniert über eine im Fahrzeug integrierte SIM-Karte.



In Verbindung mit den dynamischen Navigationssystemen Amundsen und Columbus lässt sich das Infotainment Online-Portfolio nutzen. Eines der Highlights ist der Dienst Online-Verkehrsinformationen, der den Verkehrsfluss auf der gewählten Route in Echtzeit überträgt und bei einem Stau Ausweichrouten vorschlägt. Der Dienst Tankstellen listet Tankstellen (inklusive Treibstoffpreisangaben) entlang der gewählten Fahrtroute auf. Die Dienste Parkplätze, Nachrichten und Wetter liefern weitere maßgeschneiderte Informationen. Dank LTE-Modul und WLAN-Hotspot sind die Passagiere je nach gewähltem Infotainmentsystem 'always on'.



Motorisierungen und Preise SKODA OCTAVIA RS 245



Motorisierung Getriebe 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 6-Gang manuell 33.940 EUR 2,0 TSI 180 kW (245 PS)* 7-Gang-DSG 35.740 EUR



Motorisierungen und Preise SKODA OCTAVIA COMBI RS 245



Motorisierung Getriebe 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 6-Gang manuell 34.640 EUR 2,0 TSI 180 kW (245 PS)* 7-Gang-DSG 36.440 EUR



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse D



OCTAVIA RS 245 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS) innerorts 8,3 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 6,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS) innerorts 8,3 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 6,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 g/km, CO2-Effizienzklasse C



