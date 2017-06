Interessante Woche (12.06. bis 15.06.2017) am KMU-Anleihen-Markt - die Metalcorp Group hat offiziell beschlossen, den Inhabern ihrer Unternehmensanleihe 2013/18 ein öffentliches Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten. Das Rückkauf-Volumen beläuft sich auf 22 Millionen Euro, der Rückkauf-Kurs liegt bei 100 Prozent. Zwischen dem 19. Juni und 14. Juli 2017 können die Anleger das Angebot annehmen. Weitere Details zum Rückkauf sollen noch folgen. Auch die BDT Media Automation GmbH ist nach wie vor am Kapitalmarkt aktiv und begibt derzeit eine nachrangige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,00 Prozent. Im ausführlichen Emissions-Interview mit BDT-Chef Dr. Holger Rath erfahren mögliche Investoren mehr über die Pläne der Gesellschaft.

Des Weiteren beschäftigt sich die paragon AG aktuell mit dem Thema Anleihe-Refinanzierung. Das Unternehmen prüft derzeit das Marktumfeld und verschiedene Optionen für eine Fremdkapitalfinanzierung. Der fünfjährige paragon-Minibond läuft noch bis Juli 2018 und hat ein Volumen von 13 Millionen Euro. Bemerkenswert: Seit Begebung der Anleihe lag die Kurswert nie unter pari, meist sogar über 105 und teilweise sogar über 110 Prozent. Das kann die More & More GmbH von ihrer Anleihe nicht behaupten. Die Mode-Anleihe notiert derzeit unter 40 Prozent. Die More & More GmbH bietet ihren Bondholdern ...

