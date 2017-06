Die Aktie von Gazprom zu bewerten ist wahrscheinlich das komplexeste Thema, das der Kapitalmarkt zu bieten hat. Dennoch glaube ich, dass die Aktie jetzt aus Sicht eines Value-Anlegers mittlerweile ein extrem interessantes Bewertungsniveau erreicht hat. Gazprom ist nach Sberbank die zweitgrößte Aktie in Russland und mit 14,88% im RTS-Index gewichtet. Russland selbst ist der günstigste Emerging-Market. Dafür gibt es viele Gründe, doch irgenwann findet jede Bewertungskompression ein Ende und mit einer relativ tiefen Bewertung im Vergleich zu anderen Emerging-Markets und dem zeitgleich günstigen Niveau der EMs selbst, wird Russland von einem erneuten Investitionsbewegung in die Schwellenländer mit Sicherheit nicht ohne positive Entwicklungen bleiben. Gazprom könnte allein von Kapitalzuflüssen nach Russland und innerhalb von Russland auch dort von einer Umschichtungswelle profitieren, weil man die mit am günstigsten bewertete Aktie im Index ist. Kurzfristig w...

