Oscar-Preisträger Robert Redford brilliert in dem packenden Survival-Drama "All Is Lost". Das ZDF zeigt den Film als Free-TV-Premiere am Montag, 19. Juni 2017, 22.15 Uhr, im "Montagskino". Regisseur J. C. Chandor inszenierte den packenden und wendungsreichen Film, der bei seiner Premiere während des Filmfestivals in Cannes für minutenlange Standing Ovations sorgte.



Mit seiner Jacht "Virginia Jean" hat sich ein Segler (Robert Redford) allein auf den Ozean gewagt. Zunächst bemerkt er nicht, dass sein Boot von einem verlorenen Container gerammt wurde, der ein Loch in die Schiffswand geschlagen hat. Notdürftig kann der Mann die Jacht flicken und seine Reise fortsetzen. Doch das Salzwasser hat die Kommunikationssysteme der Segeljacht zerstört. Plötzlich zieht ein Sturm auf. Ein schwerer Orkan reißt die "Virginia Jean" und ihren Kapitän fast auf den Grund des Ozeans. Die Segelreise wird zum Überlebenskampf.



