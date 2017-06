mybet Holding SE wird Mitglied im Deutschen Online Casinoverband

Berlin, 16. Juni 2017. Die mybet Holding SE wird das zehnte Mitglied des Deutschen Online Casinoverbands e.V. (DOCV). Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Der Konzern bietet mit Lizenzen aus Malta und Schleswig-Holstein unter anderem über www.mybet.com Sportwetten und Casinospiele im Internet an. Die neue Mitgliedschaft ergänzt das bereits seit Jahren bestehende Engagement beim Deutschen Sportwettenverband (DSWV) und die damit verbundene Unterstützung der politischen Arbeit an einer einheitlichen europarechtskonformen Glücksspielregulierung in Deutschland.

"Wir freuen uns, dass wir nach dem DSWV nun auch vom Deutschen Online Casinoverband als Mitglied aufgenommen wurden. Die mybet Gruppe ist stark an einer sicheren Rechtsgrundlage für unser Sportwetten und Casino-Angebot interessiert. Wir möchten daher auch in Zukunft die politischen Initiativen der beiden Verbände unterstützen, um mit den Gesetzgebern zu einer für alle Beteiligten tragfähigen Lösung zu kommen. Als mybet begrüßen wir jede Form der Regulierung, die uns ein rechtssicheres Angebot von Sportwetten im Internet und in unseren Wettshops sowie von Online-Casinospielen in wirtschaftlich sinnvoller Weise ermöglicht", sagte Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

