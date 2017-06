FRANKFURT (BaFin) -

Börsengehandelte Fonds (Exchange-Traded Funds - ETFs) sind derzeit in der Anlageberatung in aller Munde. Der Grund dafür ist simpel, gelten die Deutschen doch als sparfreudiges und kostenbewusstes Volk. Diese Bedürfnisse bedienen ETFs nach Meinung vieler Anlageberater nur allzu perfekt. Doch was ist wirklich dran an den vielbeschworenen Vorteilen von ETFs? Welche Chancen und Risiken sind mit ihnen verbunden, und sind sie wirklich die Wunderwaffe im Kampf gegen die Zinsflaute auf Anlegerkonten? Der vorliegende Beitrag soll darüber Aufschluss geben.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (16.06.2017)

AXC0160 2017-06-16/15:45