DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) WAREN AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
Whole Foods Market Inc. WFM US9668371068 15:57
START PRETRADING: 16:00 CET
START RESTART AUCTION: 16:05
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:11
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START RESTART AUCTION: 16:05
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:11