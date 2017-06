Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitagnachmittag ohne klare Tendenz notiert. Während langfristige Bundesanleihen im Verlauf Kursgewinne zum Vortag auswiesen, kam es am kürzeren Ende wie schon am Vormittag zu leichten Kursverlusten.Nachdem Mitte der Woche die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...