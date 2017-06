Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der so genannte Hexensabbat hat am Freitag das Geschäft am deutschen Aktienmarkt geprägt. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.753 Punkte. Weil verschiedene Terminmarktinstrumente ausliefen, blieben die Terminmarkthändler auf dem Börsenparkett mehr oder weniger unter sich unter sich, weshalb der große Verfallstag auch den Namen Hexensabbat trägt. Insgesamt überwogen die Käufe, weil die auf Termin verkauften Aktienkörbe am Montag geliefert werden müssen.

Die Aufschläge fielen allerdings sehr unterschiedlich stark aus, weil die Wetten des Terminmarkts an den Kursen regelrecht zogen. Größte Gewinner waren Infineon, RWE und Deutsche Telekom mit Aufschlägen zwischen knapp 2 und 2,4 Prozent. Dagegen verloren Siemens 0,9 Prozent, der Bereich "Power and Gas" entwickelt sich weiterhin vergleichsweise schwach. Auch Deutsche Bank gaben mit einem Minus von 0,8 Prozent etwas nach.

Pariser Air Show treibt Kurse

In der zweiten Reihe ging es stärker nach oben. Der MDAX stieg um 0,8 Prozent, der TecDAX um 1,2 Prozent.

Im MDAX stiegen MTU um 3 Prozent. "MTU könnte einer der Gewinner der Paris Air Show werden", sagte ein Händler. Die Messe beginnt am Montag. Auch Airbus zogen bereits deutlich an, der Kurs stieg um 1,7 Prozent. "Der Markt setzt offensichtlich auf neue Aufträge auf der Messe für die Luftfahrtindustrie", sagte ein Händler.

Amazon stürzt Lebensmitteleinzelhandel in Turbulenzen

Dagegen fielen Metro um 0,9 Prozent zurück. Damit lagen sie noch vergleichsweise stabil im Markt, denn ein Übernahmeplan von Amazon für die US-Supermarktkette Whole Foods sorgte weltweit für Turbulenzen und für Kursstürze im Lebensmitteleinzelhandel. Konzerne wie Ahold waren bisher von leichten Preiserhöhungen in den USA im zweiten Halbjahr ausgegangen. "Nun kursieren Sorgen, die deflationären Tendenzen bei den US-Lebensmittelpreisen könnten sich fortsetzen", sagte ein Marktteilnehmer. Befürchtet wird, dass Amazon aggressiv über die Preise in den Markt geht.

Im TecDAX gewannen Siltronic knapp 4 Prozent. Aufgrund von Aktienplatzierungen ist das Index-Gewicht des Wafer-Produzenten zum Börsenschluss deutlich gestiegen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 223,6 (Vortag: 123,6) Millionen Aktien im Wert von rund 8,86 (Vortag: 4,56) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.752,73 +0,48% +11,08% DAX-Future 12.733,50 +0,37% +11,26% XDAX 12.740,31 +0,35% +11,30% MDAX 25.229,43 +0,85% +13,70% TecDAX 2.275,24 +1,17% +25,58% SDAX 11.168,98 +0,82% +17,33% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,73 16 ===

June 16, 2017 11:55 ET (15:55 GMT)

