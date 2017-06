Mainz (ots) -



"Landgericht - Schicksal einer Familie" hat beim 23. Shanghai TV Festival den Magnolia Award gewonnen. Der ZDF-Zweiteiler erhielt am Freitag, 16. Juni 2017, den renommierten Preis in der Kategorie "Best Foreign TV Film".



Die Verfilmung des preisgekrönten Romans "Landgericht" von Ursula Krechel erzählt die Geschichte einer jüdisch-christlichen Familie, die Verfolgung und Exil in der Nazizeit überlebt und nach Kriegsende versucht, ihr Leben in Westdeutschland wieder aufzubauen.



"Die Freude ist groß, und wir sind auch ein wenig stolz, dass ein ZDF-Programm, das sich so ernsthaft mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, hohe internationale Anerkennung erfährt", so ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot: "Ich gratuliere insbesondere dem Regisseur Matthias Glasner, dem Produzenten Benjamin Benedict und unseren Hauptdarstellern Johanna Wokalek und Ronald Zehrfeld zu diesem so schönen wie verdienten Erfolg."



Wegen der zunehmenden Verfolgung durch die Nazis zerbricht 1938 die Familie Kornitzer: Um sie in Sicherheit zu bringen, schicken die Eltern ihre Kinder Georg und Selma, acht- und fünfjährig, mit dem jüdischen Kindertransport nach England. Der jüdische Richter Richard Kornitzer (Ronald Zehrfeld) flieht nach Kuba, seine nicht jüdische Frau Claire (Johanna Wokalek) erhält jedoch kein Visum. Sie bleibt allein zurück. Weil sie die Scheidung von ihrem Mann verweigert, muss Claire bald mittellos Berlin verlassen. Fast zehn Jahre später - nach Ende des Krieges - soll die Familie wieder zusammenfinden.



"Landgericht" ist eine UFA Fiction-Produktion in Koproduktion mit dem ZDF. Der mit Johanna Wokalek, Ronald Zehrfeld, Barbara Auer, Saskia Reeves, Ulrike Kriener, Katharina Wackernagel, Christian Berkel, Felix Klare und vielen anderen prominent besetzte Film wurde von Matthias Glasner inszeniert, das Drehbuch schrieb Heide Schwochow. Die Redaktion im ZDF lag bei Caroline von Senden und Solveig Cornelisen.



Im Jahr 2015 hatte der ZDF-Dreiteiler "TANNBACH - Schicksal eines Dorfes " beim 21. Shanghai TV Festival den Magnolia Award gewonnen.



