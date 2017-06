Zürich (ots) -



(kurz)



Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz

hat an seiner Delegiertenversammlung vom Freitag, 16. Juni 2017 in

Pontresina Andreas Ingold, CEO Livit AG, als Verbandspräsidenten

eingesetzt. Er übernimmt sein Amt von Urs Gribi. Dem Präsidium

gehören Michel Molinari (Helvetia Versicherungen, Vizepräsident,

neu), Jean-Jacques Morard (de Rham SA, Vizepräsident, neu), Andreas

Dürr (Battegay Dürr Wagner, bisher) und Peter Weber (Buchhaltungs AG

/ Wirtschaftsprüfungs AG, neu) an.



(lang)



Andreas Ingold ist der neue Präsident des Schweizerischen

Verbandes der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz. Der CEO des

Immobiliendienstleisters Livit AG, Zürich, ist an der

Delegiertenversammlung des SVIT vom Freitag, 16. Juni 2017 in

Pontresina GR als Nachfolger von Urs Gribi in sein Amt eingesetzt

worden. Ingold war bisher Vizepräsident des SVIT und ist mit den

Geschäften des Verbandes bestens vertraut. Neu ins Präsidium wurden

Michel Molinari (Helvetia Versicherungen, Basel, Vizepräsident und

Ressort Branchenentwicklung), Jean-Jacques Morard (de Rham SA,

Lausanne, Vizepräsident und Ressort Bildung) und Peter Weber

(Buchhaltungs AG / Wirtschaftsprüfungs AG, Thalwil ZH, Ressort

Finanzen) gewählt. Andreas Dürr (Anwaltskanzlei Battegay Dürr Wagner,

Basel, Ressort Recht und Politik) wurde in seinem Amt bestätigt.



Bereits zu Jahresbeginn hat die neue operative Geschäftsführung

des SVIT unter der Leitung von Marcel Hug und Stellvertreter Ivo

Cathomen ihre Aufgaben übernommen. Zusammen mit einer umfassenden

Statutenrevision, die mit der Delegiertenversammlung in Kraft trat,

ist der Verband für die Herausforderungen in Wirtschaft und Politik

neu aufgestellt.



In seiner Antrittserklärung legte Andreas Ingold die vier Bereiche

Bildung, Lobbying, Mitgliederservices und Networking als Schwerpunkte

seiner Strategie fest.



