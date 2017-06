Donald Trump hat die Ermittlungen gegen sich im Rahmend er Russland-Affäre bestätigt. Der US-Präsident spricht von einer "Hexenjagd". Der Grund dafür soll die Entlassung des Ex-FBI-Chefs James Comey sein.

US-Präsident Donald Trump hat Ermittlungen gegen sich im Rahmen der Russland-Affäre bestätigt. Auf Twitter erklärte er am Freitag, die Untersuchung sei wegen der Entlassung des FBI-Chefs James Comey eingeleitet worden und eine Hexenjagd. Ohne ihn beim Namen zu nennen schien Trump auch Vize-Justizminister Rod Rosenstein anzugreifen, der in der Affäre den Sonderermittler Robert Mueller eingesetzt hatte. US-Medienberichten zufolge hat Rosenstein erklärt, er müsse sich vielleicht aus den Ermittlungen zurückziehen, da er selbst als Zeuge geladen werden könnte. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, Trumps Übergangsteam sei angewiesen worden, alle Unterlagen mit einem Bezug zu Russland oder zur Ukraine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...