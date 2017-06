Gas Natural ist eine Zukunftswette mit flüssigem Gas, Medtronic einer der stärksten Wachstumswerte weltweit und Carlsberg bietet Premium-Pils und Profite. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Gas Natural - Zukunftswette mit flüssigem Gas

Weil Erdgas sich bei minus 162 Grad Celsius verflüssigen lässt, kann man es auf Spezialschiffen weltweit transportieren. Deshalb wird es irgendwann auch einen globalen Gasmarkt geben. Das passiert aber nicht über Nacht, der gewaltigen Investitionen wegen, die fällig werden, etwa für die Verladeterminals. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass in 20 Jahren bis zu 50 Prozent des weltweiten Gashandels auf verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) entfallen wird.

Das größte Wachstum unter den Energieträgern hat daher LNG. Erdgas ist langfristig in großen Mengen verfügbar und gilt vor allem im Schwerlastverkehr als saubere Alternative zu Diesel.

Der spanische Energiekonzern Gas Natural Fenosa zählt weltweit zu den führenden Akteuren im LNG-Sektor.

Unter der Flagge der Spanier fahren insgesamt acht LNG-Tanker. Der Versorger aus Barcelona ist zudem beteiligt an drei Wiederverdampfungsanlagen (in Spanien, Frankreich, Puerto Rico) und zwei Verflüssigungsanlagen (Ägypten, Oman). Gas Natural versorgt weltweit in mehr als 30 Ländern 23 Millionen Kunden. Knapp die Hälfte des Gewinns kommt aus dem Ausland, vor allem aus Lateinamerika, wo die Spanier unter anderem Verteilungsnetze mit einer Länge von insgesamt 70.000 Kilometern betreiben. Im ersten Quartal verdiente der Energiekonzern vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 1,1 Milliarden Euro. Rund 62 Prozent stammen aus der Verteilung von Gas und Strom, der Rest aus der Gas- und Stromproduktion.

Aktientipp: Medtronic - Steuern sparen in Irland

Medtronic ist einer der stärksten Wachstumswerte weltweit. In den vergangenen 30 Jahren hat der amerikanisch-irische Medizintechnikkonzern seinen Umsatz von 502 Millionen Dollar auf 29,7 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2016/17 (bis 30. April) erhöht. Das sind 5818 Prozent Wachstum. Die weiteren Aussichten sind gut: Im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2017/18 dürfte Medtronic erstmals mehr als 30 Milliarden Dollar umsetzen.

Vier Megatrends befördern das Wachstum der Branche: Weltweit nimmt die Zahl älterer, für Krankheiten anfälliger Menschen zu; immer mehr Krankheiten können durch medizintechnische Entwicklungen behandelt werden; in den Schwellenländern gibt es mehr Menschen, die sich eine Behandlung leisten können; durch die Digitalisierung wächst der Bedarf an neuen medizintechnischen Geräten.

Ein Meilenstein für Medtronic war 2015 die Übernahme des irischen Konkurrenten Covidien. Medtronic konnte seine Geschäftsschwerpunkte Herzschrittmacher, Herzklappen und Diabetesgeräte durch Produkte für minimal-invasive Behandlungen ergänzen. Minimal-invasiv bedeutet, dass Eingriffe, etwa bei Bandscheibenvorfällen, schonend ohne große Operation vorgenommen werden. Die Übernahme von Covidien trägt dazu bei, dass Medtronic die Kosten dieses Jahr um 850 Millionen Dollar senken dürfte. Zudem führt der neue Unternehmensstandort Dublin seit der Covidien-Übernahme zu einer geringeren Steuerbelastung. Im Geschäftsjahr 2016/17 ging sie von 18 Prozent der Vorsteuergewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...